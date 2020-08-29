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  3. Başkan Erdoğan'ın '30 Ağustos' mesajında dikkat çeken Doğu Akdeniz detayı
29 Ağustos 2020 Cumartesi 20:36 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan'ın '30 Ağustos' mesajında dikkat çeken Doğu Akdeniz detayı

Başkan Erdoğan'ın '30 Ağustos' mesajında dikkat çeken Doğu Akdeniz detayı
AA

Son Dakika Haberleri.. Başkan Erdoğan: "30 Ağustos zaferiyle bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu tüm dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir."

Başkan Erdoğan: "30 Ağustos zaferiyle bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu tüm dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir."

Erdoğan: "Doğu Akdeniz'den ülkemizi dışlamaya çalışanlarla, bir asır önce vatanımızı işgale yeltenenlerin aynı müstevliler olması tesadüf değildir."

Erdoğan: "Milletimiz nasıl yokluk ve imkansızlığa rağmen kurtuluş mücadelesini zafere taşımışsa, bugün de Mavi Vatan'daki Sevr heveslerini ve hamlelerini boşa çıkarmakta asla tereddüt göstermeyecek."

Ayrıntılar geliyor...

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