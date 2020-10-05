Başkan Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması: Eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, toplantıda koronavirüs salgınındaki son durumdan iç ve dış güvenlik konularına, spordan ulaştırma yatırımlarına kadar pek çok hususu kapsamlı bir şekilde değerlendirdiklerini söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında çalışanlarımıza ve dar gelirli kesimlere yaptığımız karşılıksız ödemelerin tutarı 38 milyar liraya ulaştı." dedi.

Türkiye'nin, bölgesinin ve dünyanın tarihi bir dönüşümden geçtiği süreçte milleti ve devletiyle yekvücut halinde ortaya koyduğu güçlü duruş sayesinde geleceğine güvenle bakabildiğini ifade eden Erdoğan, "Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin karşılaştığı büyük sınamalar elbette bizi de olumsuz etkilemektedir. Hamdolsun her alanda verdiğimiz mücadeleyi başarıyla yürütüyoruz." diye konuştu.

Salgın sürecinde hem sağlık altyapısı hem sağlık sistemi hem de geliştirdikleri teşhis ve tedavi protokolleriyle takdire şayan bir farklılık ortaya koyduklarını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ülkemizde milletimizin faydasına ve çıkarına olan her çabayı değersiz hale getirme gayretinde olanlar daha da önemlisi muarızlarımıza malzeme sağlamayı misyon edinmiş bir güruh bu konuda da hemen meydana çıktı. Ülkemiz teröristlerle mücadele eder bunlar teröristlerin yanında yer alır, ülkemiz Akdeniz'de haklarını savunmanın mücadelesine girişir bunlar rakiplerimizin yanında saf tutar. Ülkemiz pek çok alanda çifte standarda maruz kalır bunlar hep karşımızdakilerle birlikte hareket eder. Ülkemiz ekonomisine tuzaklar kurulur bunlar felaket tellallığıyla hasımlarımızın değirmenine su taşır. Ülkemiz pek çok bölgede hakkın, hukukun, adaletin, insani değerlerin kavgasını verirken bunları hep zalimlerin yanında görürüz.

"KİRLİ YÜZLERİ DAHA AÇIK ŞEKİLDE GÖZÜKMEYE BAŞLADI"

Türkiye'nin karşısında kim varsa onunla birlikte olmayı hayatlarının tek gayesi haline getirmiş olan bu kesimin başka yerde örneği olmadığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

Dünyanın sağlık krizi yanında siyasi ve ekonomik sorunlarla adeta yoğun bakıma girdiği son dönemde bunların kirli yüzleri daha açık şekilde gözükmeye başladı. Hastane açarız beğenmezler, fabrika açarız kulp takarlar, yol, otoyol, metro açarız burun kıvırırlar, ihracatta rekorlar kırarız inkar ederler, sanayiyi, ticareti, tarımı ayakta tutacak politikalar geliştiririz binbir yalan ve iftira ile çarpıtırlar. Halbuki böyle bir dönemde dünyanın her yerinde meslek kuruluşları, medya, sivil toplum örgütleri gibi yapılar ülkelerinin ve halklarının yanında yer almıştır. Sağlık ve güvenlik gibi konuların günlük siyasi tartışmaların üzerinde tutulduğu bu anlayışın ülkemizde de bir an önce tesisini umut ediyoruz. Tıpkı diğer eserlerimiz gibi ardı ardına açtığımız hastaneleri, oralardaki modern altyapıyı ve hizmet kalitesini görmeyenler aslına bakarsanız bu imkanlardan en çok da faydalananlardır.

Başkan Erdoğan, son olarak cuma günü Konya'da yıl sonuna kadar 1250 yatağın tamamının hizmete gireceği şehir hastanesinin açılışını yaptıklarını hatırlatarak, "Salgın döneminde sadece İstanbul'da yüksek kapasiteli ve en ileri teknolojiyle donatılmış 5 hastaneyi hizmete sunduk. Buna rağmen kinleri akıllarının ve vicdanlarının önüne geçmiş bir kesim ihanet derecesindeki husumetinden vazgeçmedi. Şu hususun altını da özellikle çizmek istiyorum; bizim her türlü yapıcı tenkide, teklife, değerlendirmeye sonuna kadar saygımız vardır. Bu şekilde önümüze gelen hususlardan makul ve uygulanabilir olanları hayata geçirmekten de asla imtina etmeyiz. Siyasi rekabet ile ülke ve millet menfaatlerini ayrı tutmayı ahlaki bir sorumluluk olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Amacımız bağcıyı dövmek değil üzüm yemektir." ifadesini kullanan Erdoğan, "Karşımızdakilerin de aynı anlayışa sahip olmaları şartıyla herkese kapımız da kalbimiz de açıktır. Nitekim eskiden beri siyasi rekabet içinde bulunduğumuz pek çok çevreyle ülkenin ve milletin ali menfaatleri söz konusu olduğunda birlikte hareket etmekten asla çekinmedik, çekinmeyiz. Dolayısıyla karşımızdaki en tatsız manzaranın sorumlusunun biz olmadığımızı da gayet iyi biliyoruz. Tabi 'sui misal emsal olmaz' ilkesinden hareketle biz bunlara bakmıyoruz. Bizim tek baktığımız yer milletimizin ne istediğidir, milletimizin ne dediğidir, hakkın ve hukukun nereyi işaret ettiğidir. Milletimiz de bize 18 yıldır olduğu gibi bugün de 'Durmak yok yola devam' diyor." şeklinde konuştu.

"KARŞILIKSIZ ÖDEMELERİN TUTARI 38 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI"

Bu anlayışla salgının sağlık boyutunun yanında diğer tüm etkilerini azaltmayı amaçlayan pek çok tedbiri, desteği ve teşviği hayata geçirmeyi sürdürdüklerini söyleyen Erdoğan, salgının seyrine göre gerektiğinde yeni tedbirleri, gerektiğinde de yeni normalleşme adımlarını devreye aldıklarını belirtti.

Türkiye'nin salgının yol açtığı tüm olumsuzlukları en kısa sürede geride bırakmasını sağlayacak bir stratejiyle süreci yönettiklerini dile getiren Erdoğan, "Salgınla birlikte hayata geçirdiğimiz Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında çalışanlarımıza ve dar gelirli kesimlere yaptığımız karşılıksız ödemelerin tutarı 38 milyar liraya ulaştı. Normalleşme desteği kapsamında prim desteği olarak 154 bin iş yerindeki 1 milyon 186 bin çalışan için 934 milyon liralık kaynak kullanılmıştır. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan 3,5 milyon çalışanımıza bugüne kadar 20 milyar liranın üzerinde kaynak aktarılmıştır. Nakdi ücret desteği kapsamında 1 milyon 976 bin kişiye 4,4 milyar lira ödeme yapılmıştır. İşsizlik ödeneği olarak da 847 bine yakın kişiye 4 milyar liraya yakın kaynakla destek verilmiştir.

Bunlara ilave olarak Kovid-19 teşhisi nedeniyle tedavi gördüğü veya karantinada bulunduğu için çalışamayanlara yönelik iş göremezlik ödeneğini devreye soktuk. Bilgileri filyasyon ekipleri tarafından sisteme girilen çalışanlar hastaneye gitmelerine gerek kalmaksızın bu kapsama alınabilecek. Türkiye Eczacılar Birliği ile SGK arasındaki protokolün yenilenmesiyle salgın döneminde üzerlerine oldukça ağır yük binen eczacılarımıza yapılan ödemelerde yıllık ilave 235 milyon liralık iyileşme sağladık."

Devlet korumasındaki 640 genci bu dönemde kamuda işe yerleştirerek mağduriyetlerinin önüne geçtiklerini söyleyen Erdoğan, böylece devlet korumasındaki gençlerin istihdam sayısının 54 bine yaklaştığını ifade etti.

Erdoğan, salgın döneminde huzurevlerindeki yaşlılara verdikleri hizmetler ve gösterdikleri ihtimamın Dünya Sağlık Örgütünce iyi uygulama örneği olarak ilan edildiğini belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ilkokul 1. sınıfların yanı sıra 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda belirlenen kurallar çerçevesinde yüz yüze eğitime geçileceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, toplantıda, salgınla mücadele tedbirleri konusunda yapılan istişarelerin ardından yeni kararlar aldıklarını belirtti.

Geçtiğimiz aylarda yeniden yükselme eğilimi gösteren vaka, hasta ve ağır hasta sayısındaki artışın düşme eğilimine girmiş olmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Erdoğan, hastanelerdeki yoğunluğun gözle görülür bir şekilde azalmasının bu tespiti teyit ettiğini söyledi.

Erdoğan, pek çok ülkenin baş etmekte zorlandığı hususlarda Türkiye'de ise şu ana kadar kriz düzeyinde bir görüntüyle karşılaşmadıklarını vurguladı.

Havaların soğumasıyla artacak mevsim hastalıklarının Kovid-19 ile benzerlikler taşıdığı için süreci çok daha dikkatli şekilde yürütmeleri gerektiğinin farkında olduklarını anlatan Erdoğan, eğitimden ticarete, spordan sosyal faaliyetlere kadar pek çok hususta ertelenen ihtiyaçların yol açtığı sıkıntıların da bilincinde olduklarını aktardı.

SALGIN SÜRECİNDE EĞİTİM

Sağlık önceliklerinden taviz vermeyecek şekilde bu sıkıntıları da aşamalı olarak çözüme kavuşturacak yöntemler geliştirdiklerine dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Eğitimde daha önce okul öncesi ve birinci sınıflarda yüz yüze eğitimi sınırlı şekilde başlatmıştık. Diğer sınıflarda da uzaktan eğitim yoluyla eğitim öğretime geçilmesini temin etmiştik. Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. İlkokul 1. sınıfların yanı sıra 2, 3, ve 4. sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. Bunlara ilave olarak ortaokul 8. ve lise 12. sınıflarda da yine belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek. Ayrıca özel eğitim okulları ile İl Hıfzıssıhha Kurullarının uygun bulduğu köy okullarında da yüz yüze eğitimin önünde herhangi bir engel olmadığı görülmüştür. Diğer sınıflarla ilgili kararı gelişmelere bakarak önümüzdeki haftalarda vereceğiz. Okula gidecek evlatlarımızdan ricamız annelerinin, babalarının ve tüm aile büyüklerinin sağlığı için temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmeleridir.

Milli Eğitim Bakanlığının uzaktan eğitim öğrencilerinden bilgisayar ihtiyacı olanlar için bir çalışma yürüttüğünü dile getiren Erdoğan, "İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren peyderpey bu tabletleri öğrencilerimize Milli Eğitim Bakanlığı olarak dağıtmaya başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin internet altyapısını da bu ihtiyaca uygun seviyeye çıkartmak için ayrı bir çalışmayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yürüttüğünü, bu konuyu ilgili kuruluşlar Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ile yürütmek suretiyle hızla mesafe almanın gayreti içerisinde olacaklarını aktardı. Erdoğan, bu işin ciddi bir altyapısının olduğunu, bunun sağlanması gerektiğini ifade etti.

"AŞI GELİŞTİRME ÇALIŞMALARINDAN 5 TANESİ İNSAN ÇALIŞMALARI SAFHASINA YAKLAŞTI"

Yerli aşı geliştirme çalışmalarında oldukça ileri bir düzeye gelindiğini bildiren Erdoğan, şunları söyledi:

Bu alanda ülkemizde yapılan yatırımların verilen desteklerin hazırlanan yol haritalarının birer birer icraata dönüşmesinin haklı kıvancı içindeyiz. Ülkemizde 13 ayrı aşı geliştirme çalışması başlatılmıştı. Bunlardan iki ayrı kategorideki 5 tanesi insan çalışmaları safhasına yaklaştı. Sadece bu tablo dahi ülkemizin sağlık altyapısına yapılan yatırımların ne kadar stratejik olduğunu göstermeye yeterlidir. Araştırma kuruluşlarımızın yaptıkları planlamaların ve verdikleri desteklerin önemi, gelişmiş ülkelerle rekabet edebilecek altyapı ve insan kaynağı gücümüzle yine bu süreçte ortaya çıkmıştır.

Üretim konusunda da altyapısı uygun bir firmamızın ayda 20 milyon doz kapasitesi bulunuyor. İkinci bir firmamızın da üretim altyapısını tamamlamasıyla bu rakam ayda 50 milyon dozun üzerine çıkabilecektir. İnsan çalışmalarından biri için önümüzdeki hafta 1000 doz aşı üretilmiş olacaktır. Ayrıca kuduz, su çiçeği, Kırım Kongo ve verem aşılarının geliştirilmesinde de oldukça ileri bir safhaya ulaştığımızı belirtmek istiyorum."

"KUŞATMA PROJESİNDE ASIL HEDEF TÜRKİYE"

Erdoğan, önlerine bir harita alıp özellikle son 10 yılda bölgede yoğunlaşan kriz ve çatışma alanlarına baktıklarında Türkiye'nin tam manası ile bir kuşatma altına alınmaya çalışıldığını gördüklerini bildirdi.

Kafkasya'dan Balkanlar'a, Karadeniz'den Akdeniz'e ve bunların mücavir alanlarına kadar uzanan kuşatma projesinde asıl hedefin Türkiye olduğunun çok açık görüldüğünü söyleyen Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

Türkiye güçlü bir şekilde ayakta kaldığı müddetçe bölgedeki diğer hiçbir senaryonun orta ve uzun vadede başarı şansı olmadığını, bizim kadar bu oyunu tezgahlayanlar da biliyor. Böylesine çok boyutlu ve çok katmanlı bir mücadeleyi tek başına yürütmek elbette zordur. Hamdolsun milletimizin kadim medeniyet, tarih ve devlet birikimi bu konuda bize ışık tutuyor, yol gösteriyor. Özellikle son 18 yıldır kurduğumuz güçlü altyapı, bu mücadele için bize ihtiyacımız olan nefesi sağlıyor. Yine bu dönemde geniş bir coğrafyada halklar nezdinde oluşturduğumuz geniş dostluk ve kardeşlik hanesini de arkamızdaki görünmeyen güç olarak kabul ediyoruz. Elbette bedeller ödüyoruz. Terörle mücadelede ve sınır ötesi harekatlarımızda verdiğimiz her şehidimizin acısı yüreğimizde ilk günkü gibi tazedir. Ekonomik saldırıların doğrudan veya dolaylı etkileri yüzünden sıkıntıya düşen her vatandaşımızın derdi bizim derdimizdir. Salgın döneminde aldığımız tedbirlerden ekonomik veya sosyal yönden olumsuz etkilenen, okuluna, işine sevdiklerinin yanına gidemeyen her insanımızın sıkıntısı bizim de sıkıntımızdır ama hamdolsun bu fedakarlıkların hiçbiri boşa gitmiyor.

Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelede tarihinin en başarılı dönemini yaşadığını, çevresindeki kuşatmanın zincirlerini birer birer kırdığını söyledi.

"TÜRKİYE HER KONUDA SÖZ SÖYLEYEBİLECEK VE BUNU DİNLETEBİLECEK İRADEYE SAHİP"

Erdoğan, daha düne kadar Türkiye'ye karşı buyurgan bir dille konuşmayı adet haline getirmiş olanların artık eşit şartlarda müzakere noktasına geldiğine işaret ederek, "Ülkemizi bölgesel ve küresel tüm meselelerde dışarıda bırakıp sadece alınan kararlara tabi kılma politikalarını tümüyle çökerttik. Yıllarca Türkiye'ye verdikleri hiçbir sözü tutmayıp üstüne bir de bizi suçlayanları, artık lafa değil icraata bakılan bir çizgiye çektik." diye konuştu.

Türkiye'nin bölge ve dünya siyasetinde onurlu, ilkeli ve etkin bir konumda bulunduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

Bugün Türkiye, ekonomisini çökertmeye yönelik saldırıları göğüsleyebilecek ve hedeflerine doğru kararlılıkla yürüyebilecek bir yere gelmiştir. Bugün Türkiye, insanlığın ortak vicdanı olarak her konuda söz söyleyebilecek ve bunu dinletebilecek bir iradeye sahiptir. Bugün Türkiye, siyasi ve ekonomik politikalarını sahada aktif askeri destekle uygulayabilecek bir güce kavuşmuştur. Bugün Türkiye, kendisi ile beraber tüm dostlarına ve kardeşlerine de destek verebilecek ve bunun arkasında durabilecek seviyeye ulaşmıştır. Rabb'imize bize bugünleri gösterdiği için hamdediyoruz. Milletimize bu uzun ve zahmetli mücadele sürecinde bize verdiği destek ve duyduğu güven için şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah, halen çektiğimiz sıkıntıların karşılığını çok yakında alacağız.