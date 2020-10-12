12 Ekim 2020 Pazartesi 22:21 | Son Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan vefat eden Kilis Belediye Başkanı Bulut için başsağlığı mesajı
AA
Başkan Erdoğan, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut için başsağlığı diledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut için başsağlığı diledi.
Başkan Erdoğan, Twitter hesabından Bulut için bir paylaşımda bulundu.
Erdoğan, iletisinde, şu ifadeleri kullandı:
"Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Kilisli kardeşlerime başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."