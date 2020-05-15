Başkan Recep Tayyip Erdoğan Van'da PKK terör örgütünün Vefa Sosyal Destek Grubu'na düzenlediği silahlı saldırıya ilişkin sert tepki gösterdi.

Erdoğan, "Dün Van'ın Özalp ilçesinde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik hain saldırı, terör örgütünün perdeler arkasına saklanmaya çalışılan menfur yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir." dedi.

Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Hainliklerine her gün bir başkasını ekleyen, aziz milletimizin tüm değerlerine saldıran; birliğimize, beraberliğimize ve canımıza kast eden teröristlere ve onların destekçilerine karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz.

BEDELİNİ ÖDEYECEKLER

Başkan Erdoğan açıklamasında hain saldırının karşılıksız bırakılmayacağını vurgulayarak şöyle dedi:

Saldırıda şehit olan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanı kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bu hain saldırının da bedeli bu alçaklara ödetilecektir.