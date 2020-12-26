Başkan Erdoğan'dan üretim ve istihdam mesajı: "2021, reformlar yılı olacak"

Ankara Gölbaşı Şehir Geçişi Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

Ankara'nın başkent görünümüne kavuşmasında büyük emek sarf edildiğinin altını çizen Başkan Erdoğan, "Bu şehre gerçek bir başkent görünümü kazandırmak için çok çalıştık.



Yatırımlarımızı engellemek için canhıraş bir şekilde çalışanların şimdi bu hizmetleri büyük bir keyifle kullandıklarını da biliyoruz." ifadelerini kullandı.

"MÜCADELEYİ ZAFERE ULAŞTIRANA KADAR ÇALIŞACAĞIZ"

En büyük siyasetin, "millete hizmet etme inancı" olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan şunları kaydetti:

"Ülkeye hizmet edenlere her türlü yalan ve iftirayla saldıran, kendi içlerinde taciz, tecavüz ve hırsızlık furyasını ise görmezden gelen bu zihniyetin ipliğini pazara çıkarmakta kararlıyız.

Ne geçmişlerinde ne de bugünlerinde ülkenin hayrına yaptıkları hiçbir yatırımları, hiçbir başarıları olmayanları milletimiz gayet iyi tanıyor.

Aynı anda birçok cephede verdiğimiz mücadeleyi zafere ulaştırana kadar durmayacağız, dinlenmeyeceğiz, tereddüt göstermeyeceğiz."

"TÜRKİYE HAK ETTİĞİNİ ALACAKTIR"

2 yıl sonra altın madenini Söğüt'te çıkarılacağını hatırlatan Başkan Erdoğan, üretim meselesinde muhalif yapının desteksizliğini dile getirerek, "Karadeniz'de bulduğumuz doğal gaza bile sevinemeyecek kadar ülkesiyle ve milletiyle gönül bağı kopmuş bir sefil zihniyetten söz ediyoruz.

Türkiye, yeni küresel mimaride siyasi ve ekonomik olarak hak ettiğini mutlaka alacaktır.

Demokratik reformları kimse bizi mecbur bıraktığı için değil milletimizin her bir ferdi bunlara layık olduğu için yapıyoruz." dedi.

"2021, REFORMLAR YILI OLACAK"

Ankara Gölbaşı Şehir Geçişi'nin açılışının yeniden hayırlara vesile olmasını temenni eden Başkan Erdoğan şunları kaydetti:

"İnşallah 2021 yılı milletimize söz verdiğimiz gibi demokratik ve ekonomik reformlar yılı olacaktır. Herkesle egemenliğimize, haklarımıza, hukukumuza, potansiyelimize saygı gösterilmesi şartıyla görüşmeye, konuşmaya anlaşmaya birlikte hareket etmeye hazırız."