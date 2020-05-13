Başkan Erdoğan'dan 'Türk Dil Bayramı' paylaşımı
Başkan Erdoğan 13 Mayıs Türk Dil Bayramı vesilesi ile Twitter hesabından videolu tebrik mesajı yayımladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan mesajında; “Türkçe konuşacağız' dedik, ülkemizin menfaatlerini ve mazlumların hakkını hep Türkçe savunduk... Bundan sonra da hak ve adalet mücadelemizi Türkçe konuşarak vereceğiz.
13 Mayıs Türk Dil Bayramı’nı tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.
“Türkçe konuşacağız'' dedik, ülkemizin menfaatlerini ve mazlumların hakkını hep Türkçe savunduk... Bundan sonra da hak ve adalet mücadelemizi Türkçe konuşarak vereceğiz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 13, 2020
13 Mayıs Türk Dil Bayramı’nı tebrik ediyorum. ���� pic.twitter.com/8Xtyd4hRfV