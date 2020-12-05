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05 Aralık 2020 Cumartesi 20:06 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
DHA

Başkan Erdoğan, Çengelköy'de bir dondurmacıya uğrayarak dondurma aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Çengelköy’de dondurmacıya uğrayıp, dondurma aldı.

DHA'da yer alan habere göre, bugün Üsküdar’daki Vahdettin Köşkü’nden İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400’ün teslimi ve tasarım merkezinin açılış töreni ile Sarıkamış-Karakurt-Horasan yolu açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan, Vahdettin Köşkü’ndeki mesaisinin ardından Çengelköy’de dondurmacıya uğradı.

Başkan Erdoğan buradan dondurma aldıktan sonra Kısıklı’da bulunan konutuna geçti.

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