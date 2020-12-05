Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Çengelköy’de dondurmacıya uğrayıp, dondurma aldı.

DHA'da yer alan habere göre, bugün Üsküdar’daki Vahdettin Köşkü’nden İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400’ün teslimi ve tasarım merkezinin açılış töreni ile Sarıkamış-Karakurt-Horasan yolu açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan, Vahdettin Köşkü’ndeki mesaisinin ardından Çengelköy’de dondurmacıya uğradı.

Başkan Erdoğan buradan dondurma aldıktan sonra Kısıklı’da bulunan konutuna geçti.