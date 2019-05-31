Başkan Erdoğan'dan Süper Lig'e yükselen takımlara kutlama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Süper Lig'e yükselen takımlara resmi Twitter hesabından kutlama mesajı yayınladı.



Erdoğan,"Zorlu bir sezonun ardından Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan @kirmizikara, @Denizlispor_ ve @GazisehirFK kulüplerimizi tebrik ediyorum. Gelecek sezon Süper Lig'de ve diğer liglerde mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." ifadelerinde yer verdi..

Zorlu bir sezonun ardından Süper Lig’e çıkmaya hak kazanan @kirmizikara, @Denizlispor_ ve @GazisehirFK kulüplerimizi tebrik ediyorum. Gelecek sezon Süper Lig’de ve diğer liglerde mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. pic.twitter.com/V567WETEmI — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 30 Mayıs 2019