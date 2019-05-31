31 Mayıs 2019 Cuma 01:25 | Son Güncelleme: 31 Mayıs 2019 Cuma 01:28
Başkan Erdoğan'dan Süper Lig'e yükselen takımlara kutlama
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Süper Lig'e yükselen takımlara resmi Twitter hesabından kutlama mesajı yayınladı. Erdoğan,"Zorlu bir sezonun ardından Süper Lig’e çıkmaya hak kazanan @kirmizikara, @Denizlispor_ ve @GazisehirFK kulüplerimizi tebrik ediyorum. Gelecek sezon Süper Lig’de ve diğer liglerde mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." ifadelerinde yer verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Süper Lig'e yükselen takımlara resmi Twitter hesabından kutlama mesajı yayınladı.
Erdoğan,"Zorlu bir sezonun ardından Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan @kirmizikara, @Denizlispor_ ve @GazisehirFK kulüplerimizi tebrik ediyorum. Gelecek sezon Süper Lig'de ve diğer liglerde mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." ifadelerinde yer verdi..
Zorlu bir sezonun ardından Süper Lig’e çıkmaya hak kazanan @kirmizikara, @Denizlispor_ ve @GazisehirFK kulüplerimizi tebrik ediyorum. Gelecek sezon Süper Lig’de ve diğer liglerde mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. pic.twitter.com/V567WETEmI— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 30 Mayıs 2019