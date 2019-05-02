Başkan Erdoğan'dan sosyal medya atılımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, devlet işleyişini daha da hızlandırmak, millete hizmetin gecikmemesi ve 2023 hedeflerine ulaşmak için yeni bir adım attı.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı aracılığıyla bakanlar, kurmayları ve önemli kamu kuruluşlarının çalışmalarını sosyal medyaüzerinden de takibe aldı. Sosyal paylaşım platformları üzerinden mesajlarını yoğunlaştıran Erdoğan, takip ettiği isimleri de güncelledi. AK Parti yönetimi ve kabinesiyle sık sık toplantı yaparak çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan, bu sefer bakanların ve kurmayların çalışmalarını sosyal medya üzerinden takibe başladı.

SEÇİMDEN ÖNCE

Başkan Erdoğan'ın "Recep Tayyip Erdoğan" isimli Twitter sayfasındaki takip listesinde daha önceden sadece eşi Emine Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı'nın hesabı vardı. 31 Mart seçimleri öncesinde Başkan Erdoğan'ın Twitter sayfasındaki takipçi listesinde artış yaşandığı gözlendi.

93 HESAP EKLEDİ

Başkan Erdoğan'ın listesine Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi gibi yargı organları ile AFAD, Türk Kızılay'ı, TİKA gibi kuruluşlar da eklendi. Ayrıca, AK Parti'nin MYK, TBMM Grup Başkanvekillerinin Twitter hesaplarının yanı sıra bakanların şahsi hesapları, bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığına bağlı kurullar ve ofislere kadar 93 hesap Erdoğan tarafından takibe alındı. Yenişafak'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takipçi listesindeki artış, "Kabinenin ve AK Parti yönetimini paylaşımlarını ve çalışmalarını sosyal medya üzerinden takibe aldığı" şeklinde yorumlandı.

14 MİLYONA DAYANDI

Öte yandan Erdoğan'ın güncel olarak 13 milyon 686 bin 536 takipçisi bulunuyor. Başkan Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde de dijital kampanya döneminin başladığına işaret ederek, sosyal platformlara dikkati çekmişti.

(Takvim)