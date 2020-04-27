Başkan Erdoğan'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması... Bu hafta 3 gün uygulanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kritik kabine toplantı sonrası açıklama yaptı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Ramazanın milletimize, İslam dünyasına ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Rabb'imden niyaz ediyorum.



Somut başarı elde etmeye başladık. Küresel bir felaket halini alan Kovid-19 hastalığının üstesinden gelerek, inşallah ramazanın sonunda çifte bayram yapmayı niyaz ediyoruz.

Yaklaşık 40 bin vatandaşımızı Türkiye'ye getirdik, 59 ülkeden 25 bin vatandaşımızı daha ülkemize getiriyoruz

Türkiye'de hamdolsun hiçbir vatandaşımız hastane kapısından geri çevrilmemiş, hiçbir hastanın tedavisi ihmal edilmemiştir



Yeni hasta ve ölüm sayısı günden güne azalıyor



Ülke ve millet olarak koronavirüs salgınına karşı yürüttüğümüz mücadelenin somut neticelerini almaya başladığımız bir döneme girdik.



Bu zorlu süreçten alnımızın akıyla çıkmayı başardık



55 ülkeye salgınla mücadele amaçlı malzeme desteği verdik

Kriz sonrası yeniden yapılanacak dünyada ülkemizin 2023 hedeflerinin ötesinde bir konuma ulaşabileceğine yürekten inanıyorum

Son olarak ABD'ye maske, yüz koruyucu, siperlik, N95 maske, tulum ve dezenfektandan oluşan tıbbi yardım malzemelerini yarın gönderiyoruz

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Başkan Erdoğan, 1 Mayıs'tan itibaren de 31 ilde 3 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlamasına gidileceğini duyurdu.

Hafta sonları sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonuna kadar sürdürmeyi düşünüyoruz.



1 Mayıs Cuma günü marketler 09.00-14.00 arası açık olacak

Adliyelerdeki dava, icra, şikayet, itiraz, bildirim süreleriyle ilgili ertelemenin 30 Nisan'da dolan tarihini 15 Haziran'a kadar uzatıyoruz

Bizbize Yeteriz Türkiyem Kamyanyası'nda 1 milyar 850 milyon lira meblağ toplanmıştır

Herhangi bir ön şart aramaksızın başvuran ve ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilenlere biner lira yardım yapacağımız destek paketini devreye aldık

İletişim Başkanımızın ev ve aile mahremiyetine yönelik fütursuz saldırının gerisinde işte bu hastalıklı zihniyet vardır



Dağıttıkları kitapçıklarla aleviliği din olarak takdim eden bu anlayışı, milletimin huzurunda telin ediyorum, kınıyorum



ANKARA BAROSUNA SERT TEPKİ

Diyanet İşleri Başkanımız o açıklamasıyla sadece inancının, ilminin, yürüttüğü görevin gereğini yerine getirmiştir. Söyledikleri de sonuna kadar doğrudur.

