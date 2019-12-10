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  3. Başkan Erdoğan'dan sert 'Nobel' çıkışı: Bana verilse almam

Başkan Erdoğan'dan sert 'Nobel' çıkışı: Bana verilse almam

Başkan Erdoğan'dan sert 'Nobel' çıkışı: Bana verilse almam

2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Sırpların Srebrenitsa'da soykırım yaptığına inanmadığını söyleyen Avusturyalı Yazar Peter Handke'ye verilmesi kararına dünyadan tepkiler çoğalırken Başkan Erdoğan'dan da tartışılan karara ilişkin ilk açıklama geldi. Soykırım destekçisine verilen ödülü sert dille eleştiren Başkan Erdoğan, "Nobel bu haliyle bitmiş, tükenmiş, zalime ortak olmuştur. Nobel bana verilse almam" dedi.

Başkan Erdoğan, Dünya İnsan Hakları Günü'nde "Her İnsan Bir Dünya" temalı programda üniversite öğrencilerinin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin Nobel Ödül Töreni'ne katılmama kararını değerlendiren Başkan Erdoğan şunları söyledi;

"BENİM İÇİN NOBEL'İN HİÇBİR KIYMETİ HARBİYESİ YOKTUR"

Aslında bu çok önemli bir sınavdı. Bu Nobel kendini tüketmiştir ve bitirmiştir. Tamamen siyasi tamamen ideolojik bir konumdadır. Benim için Nobel'in hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Sözümüzün geçebileceği bütün ülkelere  de haberdar ettik. Böyle bir katili ödüllendirmek aslında zulm ile ortak hareket etmektir.  Biz bu tür şeyi kabul etmemiz zaten mümkün değil. 

Bu akşam önemli bir toplantım var. O toplantıda özellkle bu konuya değineceğim. Bundan önceki ödüllerde de bunlara dikkat etmişlerdir. Mesela Türkiye'de teröriste ödül vermişlerdir.

Aziz Sancar hocamıza vermiş oldukları gibi bunun tartışılacak bir yanı yok. İlmi olan bir hocamızdır. Eyvallah... 

Size Nobel ödülü verilirse alır mıydınız? sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Almam" dedi.


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