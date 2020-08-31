Başkan Erdoğan'dan Sercan'ın ailesine umut telefonu

Manisa’da yaşayan Gezenler Ailesi’nin 2 yaşındaki hidransefali hastası oğlu Sercan Gezenler’in sağlık durumunun gündeme gelmesinin ardından doktorlar ve hayırseverler seferber oldu. Umut dolu telefon ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Baba Ferdi Gezenler’i telefonla arayarak minik çocuğun sağlık durumu hakkında bilgi alan Başkan Erdoğan, çocuğun tedavisi için önce Manisa ve İzmir’de doktorlar tarafından yeniden kontrollerinin yapılacağını, eğer bir sonuç alınamazsa Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edileceğini söyledi.

DEVLET SEFERBER OLDU



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisini bizzat telefonla arayarak çocuğunun durumunu sorması ve devletin tüm imkanlarıyla minik Sercan’ın yanında olduğunu söylemesi üzerine umutlarının arttığını kaydeden baba Ferdi Gezenler şöyle konuştu: “Hem yurtiçi hem de yurtdışındaki tüm vatandaşlardan Allah razı olsun. Benim derdime derman oldular. Cumhurbaşkanımız bizzat aradı. Talimatlarını ve bilgileri verdi. Allah onun da çocuklarına, torunlarına dert keder göstermesin. Şu anda bir süreç içerisindeyiz. Sağlık Bakanımız, Valimiz seferber. Herkese minnettarım.”

Çok nadir görülen bir rahatsızlık olan hidransefali ile mücadele eden ve daha önce sürekli ağlayan minik Sercan Gezenler’in gülmesi ise yürekleri ısıttı.