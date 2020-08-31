31 Ağustos 2020 Pazartesi 18:01 | Son Güncelleme:AA
Başkan Erdoğan'dan selden etkilenen Giresun Doğankent'e doğal gaz müjdesi
Son Dakika Haberleri.. Başkan Erdoğan Giresun Doğankent'te halka hitap etti. Başkan Erdoğan, selden zarar gören Giresun'un Doğankent ilçesine doğal gaz temin edileceğini bildirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Giresun Doğankent'te halka hitap etti.
Başkan Erdoğan, selden zarar gören Giresun'un Doğankent ilçesine doğal gaz temin edileceğini bildirdi.
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