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  3. Başkan Erdoğan'dan şehitlerimiz için taziye mesajı
30 Mayıs 2020 Cumartesi 19:51 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan'dan şehitlerimiz için taziye mesajı

Başkan Erdoğan'dan şehitlerimiz için taziye mesajı

Son Dakika Haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır ve Hakkari şehit düşen polis ve askerlerimiz için taziye mesajı yayımladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır ve Hakkari'de şehit olan güvenlik görevlileri için başsağlığı mesajı yayımladı.

AA'nın aktardığı habere göre, Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Diyarbakır'da silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memurumuz Atakan Arslan ile Hakkari'de çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Uğur Bora ve Piyade Er Mehmet Günay'a Allah’tan rahmet, ailelerine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun."
"Ülkemize yönelik terör tehdidi sona erene, son terörist etkisiz hale getirilene kadar terörle mücadelemiz kesintisiz ve kararlı bir şekilde devam edecektir. Rabbim kahraman güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı."
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