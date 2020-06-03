03 Haziran 2020 Çarşamba 13:04 | Son Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan şehitlerimiz için başsağlığı
Son Dakika Haberleri.. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te operasyona giderken askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Burak Aydoğan ve Astsubay Celal Özcan'ın ailelerine başsağlığı diledi. Siirt'in Pervari ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen Aydoğan ve Özcan'ın ailelerine taziye mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te operasyona giderken askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Burak Aydoğan ve Astsubay Celal Özcan'ın ailelerine başsağlığı diledi.
Siirt'in Pervari ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen Aydoğan ve Özcan'ın ailelerine taziye mesajı gönderdi.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız