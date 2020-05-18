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  3. Başkan Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı

Başkan Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı

Başkan Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı

Son Dakika Haberleri.. Başkan Erdoğan: Kars ve Hakkâri'de şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz Yüzbaşı Halil Çakır ve Sözleşmeli Er Ferhat Çiftçi'ye Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.

Başkan Erdoğan: Kars ve Hakkâri’de şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz Yüzbaşı Halil Çakır ve Sözleşmeli Er Ferhat Çiftçi’ye Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.

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