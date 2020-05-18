Başkan Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı
Son Dakika Haberleri.. Başkan Erdoğan: Kars ve Hakkâri'de şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz Yüzbaşı Halil Çakır ve Sözleşmeli Er Ferhat Çiftçi'ye Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.
Başkan Erdoğan: Kars ve Hakkâri’de şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz Yüzbaşı Halil Çakır ve Sözleşmeli Er Ferhat Çiftçi’ye Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız