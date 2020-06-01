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  3. Başkan Erdoğan'dan şehit polis memurunun ailesine başsağlığı
01 Haziran 2020 Pazartesi 12:08 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan'dan şehit polis memurunun ailesine başsağlığı

Başkan Erdoğan'dan şehit polis memurunun ailesine başsağlığı

Başkan Erdoğan Bursa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya müdahale esnasında şehit olan polis memuru Erman Özcan'ın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Erman Özcan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Başkan Erdoğan, Bursa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya müdahale esnasında şehit olan polis memuru Özcan'ın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.


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