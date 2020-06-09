09 Haziran 2020 Salı 12:38 | Son Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan şehit öğretmen Aybüke Yalçın mesajı
Başkan Erdoğan, Batman'da terör örgütü tarafından alçakça katledilen öğretmen Aybüke Yalçın'ı vefatının 3. yılında andı. Erdoğan, mesajında, "Şehadetinin 3. yılında, Batman'da terör örgütü tarafından alçakça katledilen öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ı rahmetle anıyorum" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da terör örgütü tarafından alçakça katledilen öğretmen Aybüke Yalçın'ı vefatının 3. yılında andı.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
"Şehadetinin 3. yılında, Batman'da terör örgütü tarafından alçakça katledilen öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ı rahmetle anıyorum. Başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, milletimizin refahına, ülkemizin kalkınmasına katkı sunan tüm eğitimcilerimizi saygıyla yad ediyorum."
Şehadetinin 3. yılında, Batman'da terör örgütü tarafından alçakça katledilen öğretmenimiz #AybükeYalçın’ı rahmetle anıyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 9, 2020
Başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, milletimizin refahına, ülkemizin kalkınmasına katkı sunan tüm eğitimcilerimizi saygıyla yâd ediyorum. pic.twitter.com/S81OJCGoq3