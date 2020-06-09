Başkan Erdoğan'dan şehit öğretmen Aybüke Yalçın mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da terör örgütü tarafından alçakça katledilen öğretmen Aybüke Yalçın'ı vefatının 3. yılında andı.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

Şehadetinin 3. yılında, Batman'da terör örgütü tarafından alçakça katledilen öğretmenimiz #AybükeYalçın’ı rahmetle anıyorum.



Başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, milletimizin refahına, ülkemizin kalkınmasına katkı sunan tüm eğitimcilerimizi saygıyla yâd ediyorum. pic.twitter.com/S81OJCGoq3