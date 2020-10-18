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18 Ekim 2020 Pazar 18:22 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı

Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
AA

Başkan Erdoğan, şehit polis memuru Tekcan'ın ailesine taziye mesajını iletti.

Başkan Erdoğan, şehit polis memuru Mehmet Tekcan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Erdoğan, mesajında, dün Sakarya'nın Erenler ilçesinde Yunus ekibinin kullandığı motosikletle yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Mehmet Tekcan'ın ailesine taziye dileklerini iletti.

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