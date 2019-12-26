Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı

Başkan Erdoğan, Ağrı'da silahının kazaen ateş alması sonucu şehit olan polis memuru Elber'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Kadrosu Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığında bulunan ve geçici olarak Ağrı'da görev yapan polis memuru Elber, Özel Harekat Şube Müdürlüğünün Doğubayazıt ilçesindeki Hasankeyf yerleşkesinde uzun namlulu silahını temizlemek İstemiş, bu sırada kazara ateşlenen silahla kendini vurarak şehit olmuştu.