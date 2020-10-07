07 Ekim 2020 Çarşamba 12:43 | Son Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
AA
Başkan Erdoğan, trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orkun Eyice'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orkun Eyice'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Kocaeli'de görev dönüşü meydana gelen trafik kazasında şehit olan Eyice'nin ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.