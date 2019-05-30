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30 Mayıs 2019 Perşembe 14:28 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 14:28

Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Harekatı'nda şehit düşen askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe Harekatı'nda PKK'lı teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit olan Piyade Teğmen Raşit Aydın ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan'ın ailelerine birer başsağlığı telgrafı göndererek, taziyelerini iletti. 

(AA)

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