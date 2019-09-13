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  3. Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telefonu

Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telefonu

Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telefonu

Başkan Erdoğan, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 4 kişinin yakınlarını arayarak başsağlığı diledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Siracettin Yıldız, Ömer Yıldız ve Abidin Yıldız'ın amcası Mehmet Zeki Yıldız ile Ahmet Ay'ın babası Kutbettin Ay ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, şehit vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine ise başsağlığı dileklerini iletti.

AA

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