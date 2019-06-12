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12 Haziran 2019 Çarşamba 19:54 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 19:54

Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı

Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli'de bölücü teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan Jandarma uzman çavuşlar Ökkeş Ede ile Emre Üçkan'ın ailelerine taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli'de bölücü teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu şehit düşen Jandarma uzman çavuşlar Ökkeş Ede ile Emre Üçkan'ın ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunceli'de bölücü teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan uzman çavuşlar Ökkeş Ede ile Emre Üçkan'ın ailelerine birer başsağlığı telgrafı gönderdi.

(AA)

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