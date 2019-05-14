Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de şehit düşen Volkan Demirci ile Tunceli'de şehit düşen Halil İbrahim Öztürk'ün ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan, Hakkari'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Volkan Demirci ve Tunceli'de PKK'ya yönelik operasyonda dereye düşmesi sonucu suya kapılarak şehit olan Uzman Çavuş Halil İbrahim Öztürk'ün ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

(AA)