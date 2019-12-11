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  3. Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Başkan Erdoğan, şehit askerler Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik, Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar ile Jandarma Astsubay Çavuş Halil Ulaş Yıldırım'ın ailelerine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta EYP imhası sırasında meydana gelen patlamada şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik ve Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar ile Bingöl'ün Genç ilçesinde gözetleme kulesinden düşerek şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Halil Ulaş Yıldırım'ın ailelerine başsağlığı mesajı göndererek, taziyelerini iletti.

AA


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