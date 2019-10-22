Başkan Erdoğan'dan Rusya ziyareti öncesi önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan Rusya’ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı’nda açıklamalarda bulundu. Fırat'ın doğusuna yapılan ve ABD ile yapılan mutabakata ilişkin bilgi veren Erdoğan "700-800 çekilme söz konusu, 1200-1300 kadarının da süratle çıkmaya devam ettiği, onların da çıkacağı söyleniyor. Bunların izini sürüyoruz." dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından önemli satırbaşları;

"9 EKİM'DEN BU YANA 775 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR"

"(Suriye) Şimdiye kadar 2 bin 200 kilometrekarelik alan teröristlerden arındırılmış, 160 yerleşim biriminde kontrol sağlanmıştır. 9 Ekim'den bu yana 775 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 7 kahraman askerimiz, 79 Suriye Milli Ordusu mensubu kardeşimiz ve 20 sivil vatandaşımız terör örgütünün saldırılarında şehit olmuştur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ve Rusya, terörün her türlüsü ile mücadele noktasında hemfikirdir." dedi.

SURİYELİLERİN GÜVENLİ BÖLGE'YE DÖNÜŞÜ

Erdoğan, "Vicdan ve vizyon sahibi tüm ülkelerden, milyonlarca Suriyelinin vatan hasretini bitirecek bu projeye destek olmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

RUSYA ZİYARETİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Rejim unsurlarının bulunduğu alanlardaki PKK/PYD/YPG mevcudiyetinin sonlandırılması için atılacak adımları görüşeceğiz." dedi.

120 SAATLİK SÜRENİN UZATILMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin YPG’nin bu bölgeden çekilmesi için tanınan 120 saatlik sürenin uzatılmasına ilişkin "Macron'dan bana gelmiş böyle bir teklif yok. Macron zaten bu tür şeyleri teröristlerle görüşüyor daha çok." dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Suriye'nin geleceğinde PKK/YPG'ye yer yoktur. Rusya ile iş birliği içerisinde bölgemizi ayrılıkçı terör belasından kurtarmayı ümit ediyoruz. 700-800 çekilme söz konusu, 1200-1300 kadarının da süratle çıkmaya devam ettiği, onların da çıkacağı söyleniyor. Bunların izini sürüyoruz."

AA