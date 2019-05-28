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28 Mayıs 2019 Salı 13:41 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 14:48

Başkan Erdoğan'dan 'Pençe' operasyonu mesajı!

Başkan Erdoğan'dan 'Pençe' operasyonu mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "PKK'ya göz açtırmayan Mehmetçiklerimize başarılar diliyorum" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün akşam başlatılan ve Kuzey Irak'taki PKK hedeflerine yönelik hava ve kara harekatı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Erdoğan'dan Pençe Harekatı mesajı, ''Terör örgütü PKK’ya göz açtırmayan kahraman Mehmetçiklerimize sınır ötesindeki bu zorlu operasyonda başarılar diliyorum.''

 

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