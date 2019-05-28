Başkan Erdoğan'dan 'Pençe' operasyonu mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün akşam başlatılan ve Kuzey Irak'taki PKK hedeflerine yönelik hava ve kara harekatı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Erdoğan'dan Pençe Harekatı mesajı, ''Terör örgütü PKK’ya göz açtırmayan kahraman Mehmetçiklerimize sınır ötesindeki bu zorlu operasyonda başarılar diliyorum.''