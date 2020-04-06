Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar... Maske satışı yasaklandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün ikinci kez video konferans yöntemiyle toplandı.

Tarabya Köşkü’nde yapılan kritik toplantı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Valiliklerimiz e-devlet ve PTT aracılığıyla talep eden tüm vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtımına başladı, parayla maske satışı yasaktır.



Çalışan ve görevli olanlar dışındaki tümü vatandaşlarımızın evlerinde kalmalarını sağlayarak insan hareketliliğini asgari düzeye indirmekte kararlıyız.



Test sayısında günlük 20 bini geçerek önemli bir eşiği daha aştık.



Atatürk Havalimanı alanı ile Sancaktape'deki havaalanı kısmını da bin odalı hastane yapıyoruz.



Türkiye sağlıktan gıdaya ve temizlik malzemelerine kadar acil ihtiyaç duyulan konularda oldukça iyi yerdedir.



Hastanelerimizde teşhis ve tedavi konusunda herhangi bir sıkıntımız yoktur.

