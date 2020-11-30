Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar... Kılıçdaroğlu'na Katar tepkisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı açıklamalarda bulundu. CHP milletvekili Ali Mahir Başarır'ın TSK hakkındaki ifadelerini eleştiren Başkan Erdoğan, CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da sert tepki gösterdi.

"BUNLARIN DERDİ BİZATİHİ TÜRKİYE İLEDİR, TÜRK MİLLETİYLEDİR, ÜLKENİN HEDEFLERİYLEDİR"



CHP milletvekilinin TSK hakkındaki ifadelerini eleştiren Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"CHP'lilerin sık sık yaptığı, son olarak bir milletvekilinin pervasızca tekrarladığı Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef alan bühtan, bu zihniyetin başlı başına bir milli güvenlik meselesi haline dönüşmekte olduğunun işaretidir. Siyaset, toplum ve sandık mühendisliği hesaplarına öyle dalmış durumdalar ki milleti görecek halleri bile yok. Üstelik bunlar milleti hiçe saymakla kalmayıp ülkenin temel değerlerine ve kurumlarına saldırmayı da adet edindiler. Yüreklerinde Türkiye yerine başka mahfillerin sevgisini taşıyanların, sıfatları milletvekili bile olsa, laf cambazlığıyla bu ülkenin ordusuna bühtan etmesine izin veremeyiz. Bunların içlerindeki kinin ve nefretin sebebi, ne Borsa İstanbul'dur ne Sakarya'daki fabrikadır. Bunların derdi bizatihi Türkiye iledir, Türk milletiyledir, ülkenin hedefleriyledir."

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na seslenen Erdoğan, şunları söyledi:

"Senin milletvekilin kalkacak, benim silahlı kuvvetlerime edepsizce, alçakça hakaret edecek ve sen bunu kapıya koyamayacaksın. Mehmetçiğine sahip çıkan bu millet, seni asla affetmeyecektir. Sandıklar da seni affetmeyecektir. Ülkesinin felaketinden kendine iktidar çıkarmaya çalışanları bu millet affetmeyecektir. Darbecilerden arınıp, vatan savunmasına sıkı sıkıya sarılan ordusuna hakaret edenleri bu millet affetmez. Kendisini desteklemiyor diye öğretmeninden işçisine, hakiminden polisine, esnafından iş adamına kadar herkese hakaret etmeyi siyaset sananı bu millet affetmez."

Başkan Erdoğan, Borsa İstanbul hisselerinin Katar'a devrine ilişkin, "Bu anlaşmadan sonra Türkiye Varlık Fonu'nun Borsa İstanbul'daki payı yüzde 80,6'dır, yani 1 yıl öncesiyle aynıdır." dedi.

KORONAVİRÜS SALGINI

Başkan Erdoğan koronavirüs salgınına ilişkin şunları kaydetti:

"Salgın maalesef ülkemizde de etkili oluyor. Vaka sayılarının 30 bine dayanmış olması hepimizin çok daha dikkatli ve sabırlı davranması gerektiğini gösteriyor."

"Dünyanın her yerinde tırmanışa geçen salgın ülkemizde de etkili oluyor. Vatandaşlarımızdan ricam öncelikle salgın tedbirlerine harfiyen uyulmasını bekliyoruz."

"Salgının olumsuz etkisini azaltmak için insan hareketliliğini en aza indirmeyi amaçlayan tedbirler dışına bir çare bulunmuyor. 83 milyon hep birlikte seferberlik ruhuyla hareket etmemiz gerekiyor."

"KOVİD-19 AŞISININ UYGULANMASINA ÖNÜMÜZDEKİ AY BAŞLANACAK"



Erdoğan, Kovid-19 aşısının uygulanmasına ilişkin, "İnşallah önümüzdeki aydan itibaren sağlık çalışanlarından başlayarak bu aşının uygulaması yapılacaktır." dedi.

YENİ TEDBİRLER

Başkan Erdoğan koronavirüsle mücadelede yeni tedbirleri açıkladı:

• "Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır."

• "Ana sınıf ve benzeri kurumların faaliyetine ara verilecektir."



• "Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatlerde hafta sonu kısıtlama dışındadır."



• "Alışveriş merkezlerine girişte HES kodu uygulamasına geçilecektir."

• "Kalabalık caddeler ile meydanlara girebilecek kişi sayısı, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile sınırlanabilecektir."

• "Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır.",

• "Daha önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı, toplu taşıma araçlarını kullanamayacak."

• "Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecektir."

• "50 kişiden fazla çalışanı olan iş yerlerinde, iş yeri hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı veya belirlenen bir personelce salgın tedbirlerinin uygulaması sıkı şekilde denetlenecek."

Başkan Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinin İçişleri Bakanlığı genelgesiyle düzenleneceğini ve salı gününden itibaren uygulanacağını bildirdi.