Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar... 81 ildeki teşkilata böyle seslendi

Erdoğan şu açıklamalarda bulundu:

"ATTIĞIMIZ ADIMLAR DOĞRU YOLDA İLERLEDİĞİMİZİ GÖSTERİYOR"

Akrabalarımızla, dostlarımızla içimizden geldiği gibi kucaklaşamamamız, bayram sevincini buruk yaşamış olsak da umudumuz tüm gücüyle ayaktadır.

Türkiye hamd olsun küresel salgın sürecini başarıyla yönetmiş ve sonuca yaklaşmıştır.

Attığımız normalleşme adımları sonrasında ortaya çıkan tablo doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor.

Arefe gününden bayram bitimine kadar 4 gün sureyle evde kalarak mücadelemize destek veren milletimin her bir ferdine sabırları için şükranlarımı sunuyorum.

Yaptığımız fedakarlıkların karşılığını inşallah hep birlikte fazlasıyla alacağız.

"BIKMADAN USANMADAN ÜŞENMEDEN TEKRAR TEKRAR ANLATMALIYIZ"

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi başta olmak üzere dev eserler ile önümüzdeki günlerde açılışlarını yapacağımız hastaneler sağlık altyapımızı daha da güçlenmiştir.

Genel sağlık sigortamız ile yine çok gelmiş sosyal yardım ve destek sistemimiz milletimizin sahipsiz olmadığını göstermiştir.

"CHP'NİN SALDIRILARI BOŞUNA DEĞİLDİR"

Tek parti döneminden bugüne tek arpa boy yol kat edememiş CHP zihniyetinin saldırılara geçmesi gündemde özellikle boşuna değildir.

Geçtiğimiz cuma günü sizlerle telekonferansla yaptığımız toplantıda CHP'nin gerçek yüzünü bir kez daha sergileme imkanı bulmuştuk.

AK Parti'nin demokraside ve ekonomide ülkemize kazandırdıklarını bıkmadan usanmadan üşenmeden tekrar tekrar anlatmalıyız.

Çocuklarımızı 70-80 kişilik sınıflardan kurtarırken, üniversite kapılarındaki yığılmaları nasıl önlediğimizi anlatmalıyız.

Yıllarca protestolara konu olan üniversite harçlarını kaldırdığımızı gençliğimize anlatmalıyız.

Öğrencilerimize lisansta 550 lira... Nereden geldik buraya 45 liradan. Yüksek Lisansta 1100 lira, doktorada ise 1650 lira kredi burs desteği verdiğimizi, yurtlardaki öğrencilere aylık 420 lira beslenme yardımı yaptığımızı anlatmalıyız.

İlk ve orta öğretimde hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm öğrencilerimize ders kitaplarını ücretsiz olarak verdiğimizi anlatmalıyız.

"PEK ÇOK TARİHİ ADIM ATTIĞIMIZI ANLATACAĞIZ"

Adalet hizmetlerinde mevzuattan altyapıya, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına kadar önemli gelişmeler kat ettiğimizi anlatmalıyız.

Hakim, savcı sayımızı iki kattan fazla artışla 21 bine, yardımcı personel sayısını 138 bine çıkardığımızı anlatmalıyız.

Bireysel başvuru hakkında, HSK'nın yeniden yapılandırılmasından, askeri mahkemelerin kaldırılmasına kadar pek çok tarihi adım attığımızı anlatmalıyız.

Güvenlikte, ülkemize saldırması için beslenip büyütülen ne kadar örgüt varsa hepsinin başını ezdiğimizi anlatmalıyız.

Aynı şekilde organize suç örgütlerine de göz açtırmadığımızı anlatmalıyız.

Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları ile MİT'in başını çektiği güvenlik kurumlarımız arasındaki koordinasyonu geliştirdiğimizi anlatmalıyız.

Ulaştırmada bölünmüş yol uzunluğumuzu 21 bin kilometre ilaveyle 27 bin kilometrenin üzerine, otoyol uzunluğumuzu 1346 km ilaveyle 3 bin 60 kilometreye çıkarttığımızı anlatmalıyız.

Tünellerimizin sayısını 381'e, tünel uzunluğumuzu ise 50 kilometreden 500 kilometreye yükselttiğimizi anlatmalıyız.

Marmaray, Avrasya Tüneli ,Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Karadeniz Sahil Yolu gibi mega projelere Kanal İstanbul'u ekleyeceğimizi anlatmalıyız.

Son dönemdeki en önemli projemiz olan 81 ilimizde 81 milyon metrekare millet bahçesi yapacağımızı anlatmalıyız.

Enerjide, kurulu gücümüzü 57 bin megavat ilaveyle 92 bin megavatta yükselttiğimizi anlatmalıyız.

Her alanda benzer başarı öykülerine sahibiz. Biz bunları her fırsatta anlatmalıyız.

"PEK ÇOK SINAMAYI GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE GÖĞÜSLEMEYİ BAŞARDIK"

Hizmetten nasibini alamamış olanların, yerli ve milli her şeye düşmanlık sergileyerek ayakta kalma çabasını ise milletimizin takdirine bırakacağız.

Milletimizin özellikle bize olan güvenine ve yeri geldiğinde canı pahasına verdiği desteğe layık olduğumuz için Rabbimize hamd ediyoruz.

Depremden salgına, Suriye ve Libya'daki gelişmelere kadar pek çok sınamayı yeni yönetim sisteminin verdiği imkanlar sayesinde güçlü bir şekilde göğüslemeyi başardık.

2023 MESAJI

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni hazmedemeyenlerin insanımızı zehirlemesine izin vermeyeceğiz. 2023 seçimlerine kadar yoğun gayret içinde olmalıyız.

Bir kez daha Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. Sizlere sevgilerimiz saygılarımı sunuyorum.