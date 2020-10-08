  • $7,9436
  • 9,3476
  • 483.418
  • 1150.49
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Başkan Erdoğan'dan net mesaj... "Kısa bir hatırlatma"
08 Ekim 2020 Perşembe 21:29 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan'dan net mesaj... "Kısa bir hatırlatma"

Başkan Erdoğan'dan net mesaj... "Kısa bir hatırlatma"

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin yalan ve iftiralarına sosyal medya hesabı Twitter'dan anlamlı bir paylaşımla cevap verdi.

Başkan Erdoğan, "Kısa bir hatırlatma..." diyerek paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi:

"Biz, ruküda Allah'ın huzurunda eğiliriz. Başka hiçbir gücün önünde eğilmedik, eğilmeyiz. Bunu böyle bilesiniz."

CHP'NİN YALANLARI İFŞA OLDU

CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın Kuveyt ve Katar ziyaretine atıfta bulunmuş ve Başkan Erdoğan'ın makam aracından inerken, bölge liderlerinin önünde eğildiğini ima ederek yeni bir iftirada bulunmuştu. 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda CHP'nin yalanını ifşa etmişti.

Ünal paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yalanlarınızda boğulacaksınız. İftira siyaseti ile nereye kadar gidebileceksiniz göreceğiz. Dostlarınızla birlikte saldırdığınız Lider, Dünya 5’ten büyüktür diyerek bölgesel ve küresel dik duruşun sembolü. Siz ise yalanlarla ayakta durmaya çalışan müfterilersiniz."
<p>Editör: <a href='mailto: duygu.gecu@turkmedya.com'>duygu.gecu@turkmedya.com</a></p><p>Kurgu: 

Evde mi yoksa iş yerinde çalışmak? BİZCE...

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Dünyanın hiç tren uğramayan ilk ve tek istasyonu Türkiye'de

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.