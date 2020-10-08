Başkan Erdoğan'dan net mesaj... "Kısa bir hatırlatma"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin yalan ve iftiralarına sosyal medya hesabı Twitter'dan anlamlı bir paylaşımla cevap verdi.

Başkan Erdoğan, "Kısa bir hatırlatma..." diyerek paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi:

"Biz, ruküda Allah'ın huzurunda eğiliriz. Başka hiçbir gücün önünde eğilmedik, eğilmeyiz. Bunu böyle bilesiniz."

Kısa bir hatırlatma... pic.twitter.com/nXtXqzHV8S — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 8, 2020

CHP'NİN YALANLARI İFŞA OLDU



CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın Kuveyt ve Katar ziyaretine atıfta bulunmuş ve Başkan Erdoğan'ın makam aracından inerken, bölge liderlerinin önünde eğildiğini ima ederek yeni bir iftirada bulunmuştu.

Yalanlarınızda boğulacaksınız. İftira siyaseti ile nereye kadar gidebileceksiniz göreceğiz. Dostlarınızla birlikte saldırdığınız Lider, Dünya 5’ten büyüktür diyerek bölgesel ve küresel dik duruşun sembolü. Siz ise yalanlarla ayakta durmaya çalışan müfterilersiniz. #CHPYalanları https://t.co/fbAnv6pHcj pic.twitter.com/dTuUCClEgz — Mahir Ünal ���� (@mahirunal) October 8, 2020

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda CHP'nin yalanını ifşa etmişti.



Ünal paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yalanlarınızda boğulacaksınız. İftira siyaseti ile nereye kadar gidebileceksiniz göreceğiz. Dostlarınızla birlikte saldırdığınız Lider, Dünya 5’ten büyüktür diyerek bölgesel ve küresel dik duruşun sembolü. Siz ise yalanlarla ayakta durmaya çalışan müfterilersiniz."