Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı: Hepsi kapımızda sıraya girecek

Erdoğan, Rize’nin Güneysu ilçesinde düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.

Başkan Erdoğan, konuşmasında, Rize-Artvin Havalimanı'nın 1,5 yıl içerisinde hizmete alınacağını bildirdi.

Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de petrol veya doğalgaz bulduğumuzda, bugün ülkemize karşı ileri geri konuşanların hepsi kapımızda sıraya girecek." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'U SEL BASTI, BEYEFENDİ TATİLDE"

"İstanbul'u sel bastı, beyefendi tatilde." diyen Erdoğan, "Daha dün bir bugün iki. Ben başbakanlığımda da cumhurbaşkanlığımda da böyle tatil yapamadım." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah bir sonraki seçimde Türkiye'nin istisnasız tüm şehirlerini yıkım değil inşa belediyeciliğiyle tanıştıracağız." dedi.

ÜÇ BELEDİYEDEKİ GÖREVLENDİRMELER

Üç belediyedeki görevlendirmelerle ilgili de Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde aynı hassasiyetle takibimizi, gerektiğinde irademizi ortaya koymaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, "Belediyeleri milletimize ve şehirlerimize hizmet dışında bir amaçla kullanan herkes, aynı akıbete uğramaya mahkumdur." dedi.