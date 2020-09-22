Başkan Erdoğan'dan net mesaj: BM'nin tavır almasının vakti gelmiştir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu'nda Suriye ve terör örgütü PKK/PYD ve Doğu Akdeniz konusunda önemli mesajlar verdi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

"İNSANLIĞIN KADERİ SINIRLI SAYIDAKİ ÜLKENİN KEYFİNE BIRAKILMAZ"

Volkan Bozkır'ın görevini şeffaf bir şekilde yürüteceğinden şüphe duymuyorum.

Yıllardan beri bu kürsüden ısrarla dile getirdiğim dünya 5'ten büyüktür tezinin haklılığını bir kez daha görmüş olduk. İnsanlığın kaderi sınırlı sayıdaki ülkenin keyfine bırakılamaz.

AŞI VE İLAÇ REKABET KONUSU YAPILMAMALIDIR"

Bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları rekabet konusu yapılmamalıdır.

Hangi ülkede üretilirse üretilsin, kullanıma hazır hale getirilecek aşılar insanlığın ortak istifadesine sunulmalıdır.

Suriye'deki ihtilaf bölgemizin güvenlik ve istikrarına tehdittir. Suriye'de güvenli bölgelere 411 bin kişi döndü. Türkiye yıllardır milyonlarca Suriyelinin ihtiyaçlarını karşılayarak barındırıyor. Birçok Suriyeliyi de kontrolümüzde tuttuğumuz yerde barındırıyoruz.

PKK'YA KARŞI İŞBİRLİĞİ BEKLİYORUZ"

Tıpkı DEAŞ gibi Irak’ta yuvalanan PKK terör örgütünün kökünü kazıma konusunda uluslararası toplum ve bu ülkeden samimi işbirliği bekliyoruz.

"DOĞU AKDENİZ'DE DAYATMAYA MÜSAADE ETMEYİZ"

Doğu Akdeniz'de ne de başka bir bölgede kimsenin hakkında çıkarlarında gözümüz bulunmuyor. Ülkemizi dışlama amaçlı nafile adımların başarı şansı kesinlikle yoktur. Türkiye, Doğu Akdeniz'deki her türlü olumsuz gelişmenin yükünü tek başına omuzlamak durumunda bırakılan ülkedir. Anlaşmazlıkların hakkaniyetle çözümü öncelikli tercihimiz. Aksi yöndeki hiçbir dayatmaya müsaade göstermeyeceğiz. Diyalog ve işbirliğini tesis etmeye yönelik çağrımızı iletmek istiyorum. İçinde Kıbrıs Türklerinin de yer aldığı bölgesel konferans düzenlenmesini teklif ediyoruz.