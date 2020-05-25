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  3. Başkan Erdoğan'dan 'Necip Fazıl' paylaşımı
25 Mayıs 2020 Pazartesi 20:05 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan'dan 'Necip Fazıl' paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan 'Necip Fazıl' paylaşımı

Başkan Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'in vefat yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'in vefat yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, iletisinde "Vefatının 37. yıl dönümünde "Sultanü'ş Şuara" Üstad Necip Fazıl Kısakürek'i saygı ve rahmetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Erdoğan paylaşımında Kısakürek'in fotoğrafının ve dizelerinin yer aldığı görsele yer verdi.


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