Başkan Erdoğan'dan Muharrem Ayı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda Muharrem ayı ile Aşure Günü'nün hayırlara vesile olmasını diledi.

Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Muharrem ayı ile Aşure Günü'nün milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şehadetlerinin 1381. sene-i devriyesinde şehitlerin efendisi, Peygamberimizin torunu Hazreti Hüseyin Efendimizi ve tüm Kerbela şehitlerini rahmetle, hürmetle yâd ediyorum."