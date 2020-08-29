29 Ağustos 2020 Cumartesi 19:33 | Son Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan Muharrem Ayı mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Muharrem ayı ile Aşure Günü'nün hayırlara vesile olmasını diledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda Muharrem ayı ile Aşure Günü'nün hayırlara vesile olmasını diledi.
Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Muharrem ayı ile Aşure Günü'nün milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şehadetlerinin 1381. sene-i devriyesinde şehitlerin efendisi, Peygamberimizin torunu Hazreti Hüseyin Efendimizi ve tüm Kerbela şehitlerini rahmetle, hürmetle yâd ediyorum."
Muharrem ayı ile Aşure Günü'nün milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 29, 2020
Şehadetlerinin 1381. sene-i devriyesinde şehitlerin efendisi, Peygamberimizin torunu Hazreti Hüseyin Efendimizi ve tüm Kerbela şehitlerini rahmetle, hürmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/NjHAJOWbld