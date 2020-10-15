Başkan Erdoğan'dan muhalefete erken seçim yanıtı: Gelişmiş olan bir ülkede böyle bir şeyi göremezsiniz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Akademik Yıl Açılış Töreninde konuştu. Erken seçim konusunda muhalefete yanıt veren Erdoğan, "Seçimler 2023'te olacak. Gelişmiş, gelişmekte olan bir ülkede böyle bir şeyi göremezsiniz." dedi

İşte Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamalarından canlı yayın ve öne çıkanlar;

176 bin akademik personelimizle 8 milyondan fazla öğrencimize eğitim öğretim veriliyor. Kontenjanların artması giriş sınavlarındaki yığılmanın önüne geçti. Bunun yanında bizim neslimiz dahil yakın tarihimizin en büyük itiraz konularından olan harç konularını da biz kaldırdık. Ve kamunun tamamen ücretsiz eğitim verdiği dünyadaki nadir ülkeler arasındayız. Hiçbir evladımızın imkansızlıklar sebebiyle eğitimden mahrum kalmaması için yurtlarımızın kapasitesini artırdık. Burs ve kredi verme konusundaki imkanlarımızı en üst seviyeye çektik. 1 milyon 600 bin öğrenciye burs imkanı sağladık.



EN KISA SÜREDE BAŞLATMAYI HEDEFLİYORUZ

İnşallah yüz yüze eğitimi en kısa sürede başlatmayı hedefliyoruz.

Bu yarışta batının gerisinde olmayı bırakın, biz lokomotif onlar vagon olarak ilerleyeceğiz

Çocuklarımızın ve gençlerimizin becerilerini heyecanlarını doğru mecralara yönlendirmemiz şart. Bu topraklarda doğup büyüyen her evladımız medeniyetini, tarihini, bizi biz yapan değerleri en iyi şekilde bilmeli ve hayatını buna göre kurgulamalıdır. Tıpkı Malazgirt'te, Niğbolu'da, Çanakkale'de, 15 Temmuz'da olduğu gibi gerekirse canı pahasına savunacak bilinçte olmadıkça geleceğe güvenle bakamayız.

BİZLER ROBOT DEĞİL İNSAN YETİŞTİRMENİN DERDİNDE OLMALIYIZ

Bunların aksi olursa bir robot olma durumu olur ki biz robot değil insan yetiştirmenin peşinde olmalıyız. Bunun yolu da en doğru nesilleri yetiştirmemizden geçiyor. Bizim en büyük gücümüz devlet ve millet olarak birliğimizdir.

NEREDE ZULÜM VARSA BİZ SESSİZ KALMAYIZ

Nerede bir zulüm varsa Türkiye orada. Bize "Bu kadar yayılmayın" deniyor. Ama orada zulüm var. Seyir mi edelim? Biz buna sessiz kalamayız. Tarih boyunca ecdadımızın getirip bize emanet ettiği bir görev var. Onun için biz durmaz. Gerekeni yaparız.

ERKEN SEÇİM

Çıkıyorlar erken seçim diyorlar. Ne erken seçimi ya? Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde belirlenen zamanın dışında erken seçime gidilir? Bunlar kabile devletlerinin işleridir. Gelişmiş, gelişmekte olan bir ülkede böyle bir şeyi göremezsiniz