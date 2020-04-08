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  3. Başkan Erdoğan'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verenlere teşekkür

Başkan Erdoğan'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verenlere teşekkür

Başkan Erdoğan'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verenlere teşekkür

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki farklı dinlerin temsilcilerine Milli Dayanışma Kampanyası'na verdikleri destek için teşekkür etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki farklı dinlerin temsilcilerine Milli Dayanışma Kampanyası'na verdikleri destek için teşekkür etti.

AA'nın aktardığı habere göre, Başkan Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos, İstanbul-Ankara Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Mor Filüksinos Yusuf Çetin, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve Türk Yahudi Toplumu Başkanı Erol Kohen'i telefonla aradı.

Başkan Erdoğan, görüşmede, farklı dinlerin temsilcilerine Milli Dayanışma Kampanyası'na verdikleri destek için teşekkür etti.


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