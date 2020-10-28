Başkan Erdoğan'dan Mevlid Kandili mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter'dan Mevlid Kandili vesilesiyle bir paylaşım yaptı.

Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Rûhum sana âşık, sana hayrandır Efendim,

Bir ben değil, âlem sana kurbandır Efendim.

Doğ kalbime bir lâhzacık ey Nur-i dilârâ,

Nûrun ki; gönül derdime dermandır Efendim...

Leyle-i Mevlid’imiz mübarek olsun."