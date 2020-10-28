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28 Ekim 2020 Çarşamba 20:15 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan'dan Mevlid Kandili mesajı

Başkan Erdoğan'dan Mevlid Kandili mesajı

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından Mevlid Kandili vesilesiyle bir paylaşım yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter'dan Mevlid Kandili vesilesiyle bir paylaşım yaptı.

Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Rûhum sana âşık, sana hayrandır Efendim,

Bir ben değil, âlem sana kurbandır Efendim.

Doğ kalbime bir lâhzacık ey Nur-i dilârâ,

Nûrun ki; gönül derdime dermandır Efendim...

Leyle-i Mevlid’imiz mübarek olsun."

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