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30 Ekim 2020 Cuma 12:19 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan'dan Mesut Yılmaz'a başsağlığı

Başkan Erdoğan'dan Mesut Yılmaz'a başsağlığı

Son Dakika Haberleri.. Başkan Erdoğan, Taksim Camii ve AKM ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Mesut Yılmaz'ın ölümü ile ilgili yaptığı açıklamada, "Tüm ailesine, başta eşi olmak üzere, başsağlığı diliyorum. Allah taksiratını affetsin ve milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak yapımı süren Taksim Camisi ve Atatürk Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

<p>AA'nın Azerbaycan Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre, çatışmaların, ağırlıklı olarak c

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