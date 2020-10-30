30 Ekim 2020 Cuma 12:19 | Son Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan Mesut Yılmaz'a başsağlığı
Son Dakika Haberleri.. Başkan Erdoğan, Taksim Camii ve AKM ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Mesut Yılmaz'ın ölümü ile ilgili yaptığı açıklamada, "Tüm ailesine, başta eşi olmak üzere, başsağlığı diliyorum. Allah taksiratını affetsin ve milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak yapımı süren Taksim Camisi ve Atatürk Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu.