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04 Ekim 2020 Pazar 01:11 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan'dan Mehmet Fırıncı için taziye mesajı

Başkan Erdoğan'dan Mehmet Fırıncı için taziye mesajı
AA

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Fırıncı için taziye mesajı yayımladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Fırıncı için taziye mesajı yayımladı.

Erdoğan'ın Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Ömrünü İslam'ı öğretmeye, anlatmaya ve ahlaklı nesiller yetiştirmeye vakfetmiş olan, İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Fırıncı'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." 
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