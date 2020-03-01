Başkan Erdoğan'dan Macron'la kritik görüşme

Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İdlib başta olmak üzere Suriye krizi, mülteci meselesi, Türkiye-Fransa ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.



Başkan Erdoğan, Macron'a, İdlib’deki birliklerimize yönelik menfur saldırının bedelinin rejim unsurlarına en ağır şekilde ödetildiğini ifade etti.

Erdoğan, NATO’da İttifak dayanışmasını sadece söylemde değil eylem düzeyinde de açık ve somut bir şekilde görmek istediklerini dile getirdi.

Suriye’de rejimin saldırıları durdurulmadığı sürece insani krizin derinleşeceğini belirten Erdoğan, Türkiye’nin Suriye sınırındaki mülteci baskısının doğal olarak Avrupa’yla olan sınırlarını da zorlamaya başladığına işaret etti.



Başkan Erdoğan, görüşmede mülteciler konusunda Avrupa Birliği ve üye ülkeler başta olmak üzere uluslararası toplumun yükümlülüklerine riayet etmesi, adil yük ve sorumluluk paylaşımıyla Türkiye’ye destek vermesi gerektiğini vurguladı.

Erdoğan Türkiye’nin 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını, 1,5 milyon mültecinin de şu anda sınırlarımıza dayandığını belirterek, bütün bölgenin ortak sorunu olan yerlerinden edilmiş Suriyeliler için Fransa’dan ve Avrupa’dan somut çözüm önerileri ve destekler beklediklerini ifade etti.

MACRON'DAN RUSYA'YA ÇAĞRI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'ya Suriye'nin kuzeybatısındaki saldırılara derhal son vermesi çağrısında bulundu.

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda İdlib'deki son durumu görüştü.

Macron, görüşmelerde bölgede devam eden insani durumdan endişe ettiğini kaydetti.

İdlib'de Türk askerlerine yönelik saldırıların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı dileklerini ilettiğini ve Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu ifade eden Macron, 2018'de İstanbul'da yapılan toplantıda alınan kararlar kapsamında bölgede "düşmanlıkların derhal sona ermesi ve kalıcı ateşkesin sağlanması" konusunda Rusya ve Türkiye'ye çağrı yaptı.

Macron, Rusya'nın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi olarak sorumluluklarını alması gerektiğini belirterek, bu ülkeye "Suriye'nin kuzeybatısında derhal saldırılara son vermesi, uluslararası insani hukuka ve sivil halkın korunmasına saygı göstermesi çağrısında bulundu.

Fransa'nın bölgede siyasi sürecin tekrar başlaması için gerilimin azalması konusunda katkıda bulunmaya hazır bulunduğunu dile getiren Macron, Avrupalı ortaklarıyla bölgede sivil halkın ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçeceklerini belirtti.

Macron, Suriyeli mültecilere yaptığı yardımlardan dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Bu konuda Türkiye ile tam dayanışma içinde olduğunun altını çizen Macron, Türkiye'yi göç akışının yönetimi konusunda Fransa ve Avrupa Birliği (AB) ile iş birliği yapmaya davet etti.