Başkan Erdoğan'dan Kutül Amare Zaferi'nin 104. yıl dönümü için kutlama mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan Kutül Amare'nin 104. yıl dönümüne dair bir paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında: "Milletimizin tüm zor şartlara ve kısıtlı imkânlara rağmen destansı bir mücadeleyle şanlı tarihimize altın harflerle kazıdığı #KutülAmare Zaferi'nin 104. yıl dönümü kutlu olsun. Tüm şehitlerimizi rahmetle, hürmetle ve minnetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı