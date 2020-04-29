Başkan Erdoğan'dan Kutül Amare Zaferi'nin 104. yıl dönümü için kutlama mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan Kutül Amare'nin 104. yıl dönümüne dair bir paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında: "Milletimizin tüm zor şartlara ve kısıtlı imkânlara rağmen destansı bir mücadeleyle şanlı tarihimize altın harflerle kazıdığı #KutülAmare Zaferi'nin 104. yıl dönümü kutlu olsun. Tüm şehitlerimizi rahmetle, hürmetle ve minnetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan Kutül Amare'nin 104. yıl dönümüne dair bir paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında: "Milletimizin tüm zor şartlara ve kısıtlı imkânlara rağmen destansı bir mücadeleyle şanlı tarihimize altın harflerle kazıdığı #KutülAmare Zaferi'nin 104. yıl dönümü kutlu olsun. Tüm şehitlerimizi rahmetle, hürmetle ve minnetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı