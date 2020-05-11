Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,0723
  • 7,657
  • 386.182
  • 97792.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Başkan Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele mesajı

Başkan Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele mesajı

Başkan Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele mesajı

Son Dakika Haberleri.. Başkan Erdoğan: Küresel Koronavirüs salgınına karşı 83 milyon hep birlikte verdiğimiz mücadeleyi başarıyla devam ettiriyoruz. Sağlıkla ilgili hassasiyetlerimizden asla taviz vermeden milletimizi ve ülkemizi geliştirmeye, kalkındırmaya, büyütmeye, güçlendirmeye devam etmekte kararlıyız.

Başkan Erdoğan: Küresel Koronavirüs salgınına karşı 83 milyon hep birlikte verdiğimiz mücadeleyi başarıyla devam ettiriyoruz. Sağlıkla ilgili hassasiyetlerimizden asla taviz vermeden milletimizi ve ülkemizi geliştirmeye, kalkındırmaya, büyütmeye, güçlendirmeye devam etmekte kararlıyız.

>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız

ABD'de aşevlerinin önünde kilometrelerce kuyruk oluştu

ABD'de aşevlerinin önünde kilometrelerce kuyruk oluştu

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İstanbul haftanın ilk gününe sakin başladı

Berber ve kuaförler açıldı! Objektife yansıyan kareler