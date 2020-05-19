Başkan Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele mesajı: İnşallah bu musibetin de üstesinden geleceğiz
Başkan Erdoğan, "Koronavirüs salgını sebebiyle buruk bir ramazan geçirdik ancak Rabbimizin buyurduğu gibi her zorlukla beraber muhakkak bir kolaylık vardır. İnşallah bu musibetin de üstesinden geleceğiz." dedi.
Başkan Erdoğan, "Koronavirüs salgını sebebiyle buruk bir ramazan geçirdik ancak Rabbimizin buyurduğu gibi her zorlukla beraber muhakkak bir kolaylık vardır. İnşallah bu musibetin de üstesinden geleceğiz." dedi.