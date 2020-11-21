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  • Başkan Erdoğan'dan koronavirüse karşı flaş tedbir: Kongrelerimizi erteliyoruz
21 Kasım 2020 Cumartesi 14:20 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan'dan koronavirüse karşı flaş tedbir: Kongrelerimizi erteliyoruz

Başkan Erdoğan'dan koronavirüse karşı flaş tedbir: Kongrelerimizi erteliyoruz

Son Dakika Haberleri.. Başkan Erdoğan, partisinin Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katılıyor. Başkan Erdoğan yaptığı son dakika açıklamasında "Salgınla mücadeleye destek vermek için önümüzdeki haftadan itibaren kongrelerimizi erteliyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan'dan koronavirüse karşı flaş açıklama geldi. Erdoğan, "Salgınla mücadeleye destek vermek için önümüzdeki haftadan itibaren kongrelerimizi erteliyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan, partisinin Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

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