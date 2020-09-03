Başkan Erdoğan'dan koronavirüs testi pozitif çıkan Binali Yıldırım ve eşine geçmiş olsun mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, koronavirüs testi pozitif çıkan Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım'a geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Koronavirüs testi pozitif çıkan kıymetli dostum, dava arkadaşım Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım Hanımefendi’ye ailecek geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Rabbimden tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum."