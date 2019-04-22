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  3. Başkan Erdoğan: (Kılıçdaroğlu'na saldırı) Olay tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır, şiddeti asla tasvip edemeyiz

Başkan Erdoğan: (Kılıçdaroğlu'na saldırı) Olay tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır, şiddeti asla tasvip edemeyiz

Başkan Erdoğan: (Kılıçdaroğlu'na saldırı) Olay tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır, şiddeti asla tasvip edemeyiz

Başkan Erdoğan, "Çubuk'ta bir şehidimizin cenaze töreninde istenmeyen bir olay meydana gelmiştir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik protestolar şiddet eylemine dönüşmüştür. Olay tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Şiddeti asla tasvip edemeyiz." ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dün 4 şehidin toprağa verildiğini belirtti.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Allah şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Bu vatan onların bize bıraktığı kutsal bir emanettir. Ne yazık ki dün Çubuk'ta bir şehidimizin cenaze töreninde istenmeyen bir olay meydana gelmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik protestolar şiddet eylemine dönüşmüştür. Olay tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Şiddeti asla tasvip edemeyiz. Şiddetin ve terörün her türüne karşıyız. Kimsenin Türkiye'nin huzur iklimine zarar vermesine müsaade etmeyiz."

AA

 

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