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  • Başkan Erdoğan'dan kendisini hedef alan Yunan gazetesine suç duyurusu
21 Eylül 2020 Pazartesi 12:03 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan'dan kendisini hedef alan Yunan gazetesine suç duyurusu

Başkan Erdoğan'dan kendisini hedef alan Yunan gazetesine suç duyurusu
AA

Başkan Erdoğan, avukatları aracılığıyla kendisini hedef alan Yunanistan gazetesi hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren manşeti nedeniyle Yunan Dimokratia gazetesi hakkında soruşturma başlattı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, Erdoğan'la ilgili hakaret içeren manşet atan Yunan gazetesinin sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu.

TÜRKİYE'DEN TEPKİ YAĞMIŞTI

Sık sık Türkiye karşıtı manşetlerle gündeme gelen gazeteye, skandal manşet sonrası Türkiye'den tepki yağmıştı.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren manşeti nedeniyle Yunan Dimokratia gazetesi hakkında soruşturma başlattı.

<p>Yaklaşık 160 milyon liraya mal olan stadyum, 15 bin kişilik kapasiteye sahip. Tribün koltukları,

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