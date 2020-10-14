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ayse.tunali@turkmedya.com.tr

14 Ekim 2020 Güncel Haberler

Başkan Erdoğan'dan Karadeniz'de yeni gaz rezervi müjdesi

AK Parti Grup Toplantısı’nda konuşan Başkan Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de yeni bir gaz rezervi bulduğu müjdesini verdi. Erdoğan, Akdeniz'de Türkiyesiz plan kurulamayacağını söyledi.

Yetki belgesi olmayan emlakçılık yapamayacak

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Ticaret Bakanlığı, emlak sektöründe bir dizi yeniliği hayata geçirdi. Yeni düzenleme ile emlak faaliyeti yürüten işletmelere internet ilanlarında bile yetki belgesi zorunluluğu getirildi.

Çiftçi teknolojiyle kazandı

YÜZDE 6,6 ARTTI

Tarımda dijital dönüşüm verimi artırdı. Türkiye'nin tarımsal ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 artış gösterdi.

AYM'den "Işıklar yanıyor" açıklaması

"KURUMSAL GÖRÜŞÜMÜZ DEĞİL"

Anayasa Mahkemesi Üyesinin "ışıklar yanıyor" mesajına yüksek mahkemeden tepki geldi. AYM’den yapılan açıklamada "kurumsal görüşümüzü yansıtmıyor" ifadelerine yer verildi.

İsrail işgali için yeni hamle

2 bin işgal konutu daha

İsrail dünyanın gözünün içine baka baka işgal hamlelerine yenisini ekliyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için 2 binden fazla yeni konut inşa edilmesine onay verdi.

Rusya İdlib kırsalını vurdu

2 ÖLÜ 3 YARALI

Rus savaş uçakları İdlib kırsalında kalan bölgeleri bombaladı. Yerel kaynaklar saldırıda 2 sivilin öldüğünü 13 kişinin yaralandığını açıkladı.

SPOR GÜNDEMİ

Milli takımımız, Sırbistan’ı konuk ediyor

HAYDİ ÇOCUKLAR!

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi 3. Grup 4. maçında bu akşam Sırbistan'ı konuk ediyor.

Türk futbolunun altyapısında acı gerçek!

BİR NESİL KAYBOLUYOR

Fatih Terim'in altyapı konusundaki açıklamaları ilginç rakamları ortaya çıkardı. Koronavirüs nedeniyle 9 bin 936 genç oyuncu, gelişim eğitimini alamıyor. Bu süreç uzarsa Türk futbolu için önemli bir nesil kaybolma noktasına gelebilir.

3 büyükler iflasın eşiğinde!

VAHİM TABLO

Türk futbolunun lokomotifi 3 büyüklerin KAP'a gönderdiği mali tablolar vahim. Fenerbahçe kasasında 39 milyon, Galatasaray 2,3 milyon, Beşiktaş sadece 278 bin TL nakit bildirdi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Welbeck savaşı

RADARA GİRDİ

Danny Welbeck'in Watford'la olan sözleşmesini feshederek boşa çıkması Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın iştahını kabarttı.

Shaqiri’nin Fenerbahçe’nin kapısından döndüğü ortaya çıktı

GÖZLER DEVRE ARASINDA

Türkiye'de yaz ayı transfer döneminin en hızlı takımı Fenerbahçe'nin Xherdan Shaqiri transferinin son anda yattığı ortaya çıktı. Fenerbahçe, Shaqiri için devre arasında bir hamle daha yapacak.

MAGAZİN GÜNDEMİ

Can Yaman, Demet Özdemir'le aşk yaşadı mı?

İTALYANCA YANIT VERDİ

Oyuncu Can Yaman, bir dönem birlikte aşk yaşadığı iddia edilen Demet Özdemir'le ilişkisini soran İtalyan sunucuya hayatında şu anada kimsenin olmadığını ve Demet'le arkadaş olduklarını söyledi.

Hayranlardan Engin Akyürek'e doğum günü sürprizi

UNİCEF'E BAĞIŞ

Engin Akyürek, hayranlarının sürpriz doğum günü kutlamasıyla büyük mutluluk yaşadı. Oyuncu adına UNICEF’e bağışta bulunan hayranları hem milyonlarca çocuğu hem de ünlü oyuncuyu sevindirdi.

Sergen Yalçın oyuncu Aslı Turanlı ile aşk mı yaşıyor?

İLK KEZ AÇIKLADI

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, adının aşk dedikodularına karıştığı sunucu Aslı Turanlı için konuştu. Yalçın, “Arkadaşız, aşk yok” dedi.

Oyuncu Alma Terziç 4 aylık hamile

MÜJDELİ HABER

Ünlü oyuncu Alma Terziç, sosyal medya hesabından 4 aylık hamile olduğunu duyurdu. Bosna Hersekli oyuncu, geçtiğimiz ocak ayında yönetmen Murat Saraçoğlu’yla evlenmişti.

Yasemin Şefkatli tektaşını sakladı!

"NAZAR DEĞECEK, ÇEKMEYİN!"

İdo Tatlıses’le evlilik kararı alan Yasemin Şefkatli kendisini görüntüleyen muhabirlere “Çekmeyin, nazar değecek. Yakında bir sürprizimiz olacak" diyerek yanıt verdi.