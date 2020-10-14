Başkan Erdoğan'dan Karadeniz'de yeni gaz rezervi müjdesi
Gündemde yer alan güncel haber başlıkları arasında önemli gelişmeler yer alıyor. AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Başkan Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de yeni bir gaz rezervi bulduğu müjdesini verdi. 3 büyükler iflasın eşiğinde mi? Can Yaman, Demet Özdemir'le aşk yaşadı mı? Günün öne çıkan son dakika haberleri 14 Ekim 2020 tarihli haber turumuzda.
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14 Ekim 2020 Güncel Haberler
Başkan Erdoğan'dan Karadeniz'de yeni gaz rezervi müjdesi
AK Parti Grup Toplantısı’nda konuşan Başkan Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de yeni bir gaz rezervi bulduğu müjdesini verdi. Erdoğan, Akdeniz'de Türkiyesiz plan kurulamayacağını söyledi.
Yetki belgesi olmayan emlakçılık yapamayacak
YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
Ticaret Bakanlığı, emlak sektöründe bir dizi yeniliği hayata geçirdi. Yeni düzenleme ile emlak faaliyeti yürüten işletmelere internet ilanlarında bile yetki belgesi zorunluluğu getirildi.
Çiftçi teknolojiyle kazandı
YÜZDE 6,6 ARTTI
Tarımda dijital dönüşüm verimi artırdı. Türkiye'nin tarımsal ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 artış gösterdi.
AYM'den "Işıklar yanıyor" açıklaması
"KURUMSAL GÖRÜŞÜMÜZ DEĞİL"
Anayasa Mahkemesi Üyesinin "ışıklar yanıyor" mesajına yüksek mahkemeden tepki geldi. AYM’den yapılan açıklamada "kurumsal görüşümüzü yansıtmıyor" ifadelerine yer verildi.
İsrail işgali için yeni hamle
2 bin işgal konutu daha
İsrail dünyanın gözünün içine baka baka işgal hamlelerine yenisini ekliyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için 2 binden fazla yeni konut inşa edilmesine onay verdi.
Rusya İdlib kırsalını vurdu
2 ÖLÜ 3 YARALI
Rus savaş uçakları İdlib kırsalında kalan bölgeleri bombaladı. Yerel kaynaklar saldırıda 2 sivilin öldüğünü 13 kişinin yaralandığını açıkladı.
SPOR GÜNDEMİ
Milli takımımız, Sırbistan’ı konuk ediyor
HAYDİ ÇOCUKLAR!
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi 3. Grup 4. maçında bu akşam Sırbistan'ı konuk ediyor.
Türk futbolunun altyapısında acı gerçek!
BİR NESİL KAYBOLUYOR
Fatih Terim'in altyapı konusundaki açıklamaları ilginç rakamları ortaya çıkardı. Koronavirüs nedeniyle 9 bin 936 genç oyuncu, gelişim eğitimini alamıyor. Bu süreç uzarsa Türk futbolu için önemli bir nesil kaybolma noktasına gelebilir.
3 büyükler iflasın eşiğinde!
VAHİM TABLO
Türk futbolunun lokomotifi 3 büyüklerin KAP'a gönderdiği mali tablolar vahim. Fenerbahçe kasasında 39 milyon, Galatasaray 2,3 milyon, Beşiktaş sadece 278 bin TL nakit bildirdi.
Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Welbeck savaşı
RADARA GİRDİ
Danny Welbeck'in Watford'la olan sözleşmesini feshederek boşa çıkması Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın iştahını kabarttı.
Shaqiri’nin Fenerbahçe’nin kapısından döndüğü ortaya çıktı
GÖZLER DEVRE ARASINDA
Türkiye'de yaz ayı transfer döneminin en hızlı takımı Fenerbahçe'nin Xherdan Shaqiri transferinin son anda yattığı ortaya çıktı. Fenerbahçe, Shaqiri için devre arasında bir hamle daha yapacak.
MAGAZİN GÜNDEMİ
Can Yaman, Demet Özdemir'le aşk yaşadı mı?
İTALYANCA YANIT VERDİ
Oyuncu Can Yaman, bir dönem birlikte aşk yaşadığı iddia edilen Demet Özdemir'le ilişkisini soran İtalyan sunucuya hayatında şu anada kimsenin olmadığını ve Demet'le arkadaş olduklarını söyledi.
Hayranlardan Engin Akyürek'e doğum günü sürprizi
UNİCEF'E BAĞIŞ
Engin Akyürek, hayranlarının sürpriz doğum günü kutlamasıyla büyük mutluluk yaşadı. Oyuncu adına UNICEF’e bağışta bulunan hayranları hem milyonlarca çocuğu hem de ünlü oyuncuyu sevindirdi.
Sergen Yalçın oyuncu Aslı Turanlı ile aşk mı yaşıyor?
İLK KEZ AÇIKLADI
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, adının aşk dedikodularına karıştığı sunucu Aslı Turanlı için konuştu. Yalçın, “Arkadaşız, aşk yok” dedi.
Oyuncu Alma Terziç 4 aylık hamile
MÜJDELİ HABER
Ünlü oyuncu Alma Terziç, sosyal medya hesabından 4 aylık hamile olduğunu duyurdu. Bosna Hersekli oyuncu, geçtiğimiz ocak ayında yönetmen Murat Saraçoğlu’yla evlenmişti.
Yasemin Şefkatli tektaşını sakladı!
"NAZAR DEĞECEK, ÇEKMEYİN!"
İdo Tatlıses’le evlilik kararı alan Yasemin Şefkatli kendisini görüntüleyen muhabirlere “Çekmeyin, nazar değecek. Yakında bir sürprizimiz olacak" diyerek yanıt verdi.